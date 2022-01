KAKELGU AGA! Kriisid ja lõputud valitsusriiud sillutavad Eesti 200-le aina suuremat valimisedu 

„TUULT PURJEDESSE!“ Selliseid soove kuuleb nii mõneltki rahvasaadikult. Komplimendi taga on ka oma piste: president Kersti Kaljulaid võiks juba välja tulla, et ta on Eesti 200 pooldaja.

Toompea asjapulgad nendivad juba praegu, et järgmises riigikogu koosseisus on Eesti 200 uustulnukana korralikult esindatud. Märkide järgi peaks vaid aja küsimus olema see, et Eesti 200 hingekirjas figureerib ka president Kersti Kaljulaid. Kui see tõepoolest juhtub, saab uustulnuk endale riigikokku veelgi rohkem häälepaelu. Reformierakond aga aina kaotab.