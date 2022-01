Omavalitsusjuhtide pöördumine Kaja Kallase poole: kriis on tõsine, enam ei ole aega analüüsida! 

„Enam ei ole aega olukorda kirjeldada ja analüüsida. Eestimaa inimesed ootavad riigilt kiiret ja otsustavat tegutsemist. Lahendused peavad olema universaalsed, et inimesed ja ettevõtted saavad ruttu abi kätte. See, et pöördumisele on alla kirjutanud paarkümmend omavalitsusjuhti Eestimaa eri paigust, näitab, et mure olukorra pärast on äärmiselt suur,“ lausub Anneli Ott.

Avaldus täismahus:

Pöördume Eestimaa omavalitsusjuhtidena Teie poole murega seoses järsult suurenenud energiahindadega. Energiahindade šokk on tabanud Eesti inimesi, ettevõtteid ja omavalitsusi suuresti ootamatult ning olukord on keerukas kõigile osapooltele. Energia hinnatõus on jõudnud ka toiduainete hindadesse ning peegeldub järjest rohkem vastu tarbekaupade ja teenuste hinnasiltidelt. Elukallidus kasvab hüppeliselt.

Kindlasti on senised Vabariigi Valitsuse meetmed elektrihinna tõusu leevendamiseks olnud vajalikud ning abiks paljudele Eesti inimestele. Samas on selge, et energiahindade kiire kasv talveperioodil tekitab jätkuvalt raskusi nii era- kui äritarbijate hulgas.

Seni otsustatud meetmete pakett ei taga Eesti inimestele piisavat abi ning jätkuvalt on ohus Eesti ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime. Omavalitsusjuhtidena palume leida tänaste meetmete kõrvale uusi lahendusi, mis aitaksid täiendavalt leevendada energia hinna kallinemise tõttu tekkivaid raskusi. Oluline on jõuda meetmetega iga Eesti inimeseni ning tagada tuleb, et meetmed oleksid energiakriisi leevendamiseks piisavalt mõjusad. Vastavad otsused peavad sündima esimesel võimalusel.

Loodame Teie toetusele ja valitsuse kiirele reageerimisele selle väga tõsise kriisi lahendamisel.