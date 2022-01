Riigikogul kulus elektrile ja küttele ligi 90 000 eurot  

Elektrikulu oli detsembris 47 335 eurot, 2020. aastal oli see 17 034 eurot, ütles Riigikogu pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk Õhtulehele. Novembris olid need summad vastavalt 21 299 eurot ja 12 699 eurot. Küttekulu oli detsembris 42 413 eurot, 2020. aastal oli see summa 20 658 eurot. „Summad on käibemaksuga. Oleme osalised RKAS poolt korraldatud elektrienergia ostmise riigihankes ehk otse meil endil ühegi elektrimüüjaga lepingut ei ole,“ lausus Kukemelk.