Õiguskantsler uurib järvele jääraja rajamist  

Õiguskantsleri poole pöörduti küsimusega seoses Türi järve avaliku kasutamise piiramisega. Avalduses selgitati, et Türi järvele on üks eraisik rajanud jääraja, millel saab sõita mootorsõidukitega. Jäärajale pääseb üksnes tasu eest, mis tuleb tasuda jääraja valdajale ning järgides ka muid tema poolt seatud tingimusi, seisab õiguskantsleri nõuniku Evelin Lopmani pöördumises Türi vallavalitsuse poole Jääraja tõttu on järve avalik kasutamine piiratud, teatab õiguskantsler, kes palub vallal selgitada, millisel õiguslikul alusel on Türi järvele jäärada rajatud ja kas seejuures on järgitud kõiki asjakohastest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.