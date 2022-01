USA luure: Venemaa kavandab provokatsiooni, et õigustada Ukrainasse tungimist

CNNiga rääkinud ametniku sõnul on USA luurel tõendeid, et eriteenistujad on välja õpetatud sõja pidamiseks linnatingimustes ja nad oskavad kasutada lõhkeaineid, et etendada sabotaaži Venemaa enda sõjaväe vastu. Nende sihtmärgiks pidid olema „omad“, s.t Ukraina isehakanud rahvavabariikide võitlejad.