TOP | Koroonat, kõigile 

Foto: Aldo Luud

Aasta alguses tähelepanuta jäänud koroona nõuab nakatumiste arvu kasvuga tähelepanu. Vaktsiinid, karantiinid, maskid, piirangud. Lõppenud nädalal peeti ka Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERHi) energiapidu, mida külastas 600 inimest, kes ilmselt on kursis meditsiinivallas toimuvaga. Kas lõõgastuti, et üle elada järgmine laine, või on omrikontüvi suures osas leebe ja selle läbipõdemine ilmselt enamikul ükskõik, mis meetmetest hoolimata, ilmselt nagunii ees?