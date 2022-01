Juhtkiri | Elektrit või süüa?  

Peaminister Kaja Kallas oskab lugeda ​Eesti Energia statistikat, millest selgub, et jaanuaris väljastatud keskmine kodukliendi elektriarve oli 87 eurot. Paar rida edasi on samas kirjas, et aasta tagasi oli keskmine arve summa 50 eurot. Elevandiluust tornist vaadates võib tõesti mõelda, et see 30 eurot pole hull. Küll pööbel elab üle. Elabki. Saab hakkama, hoiab veel kokku.

Samal teemal Juhtkiri ELEKTRI HIND MATAB HINGE: 500–1000 eurot detsembri eest on paljude jaoks reaalsus. „Saan palka vaid paarsada eurot rohkem, kui on elektriarve.“ Samas on kahetsusväärselt palju neid, kellele on eelarves iga sent arvel ja see 30 eurot suurem elektrikulu tähendab, et muud kulutused jäävad tegemata, laste kingad paikamata või toit ostmata. Raha kaob arvelt kiiresti: üürimakse, elekter, vesi, võib-olla lapse lasteaiatasu, telefon, internet ja transport. Mõnikord on vaja ravimeid. Kui pärast palgapäeva jääb eluliselt oluliste arvete tasumise järel kätte 70 eurot söögiraha, siis sellest veel 30 eurot väiksem eelarve küll midagi rõõmustavat ei tähenda. 2020. aastal deklareeris näiteks just kuni 1200eurost kuutulu 58% maksumaksjatest.