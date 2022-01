SKANDAAL: Boris Johnsoni alluvad panid prints Philipi matuste eel pidu 

Residentsis toimus möödunud aasta 16. aprillil kaks suurt pidu. Kui muidu võiks ajalist kokkusattumust – päev hiljem toimusid prints Philipi matused – pidada taktitundetuks (ikkagi krooni abikaasa ja rahvuslik lein), siis ühiskondlikule solvumisele lisab vunki see, et tol ajal olid Suurbritannias sellised seltskondlikud üritused riigis kehtinud koroonapiirangute tõttu rangelt keelatud. Piirangud, mille Downing Street ise välja kuulutas. Paljud britid peavad südamepõhjani solvavaks, et neile kehtisid ühed, aga peaministri büroole teised reeglid.