MILLISED SAATED TULEKS KINNI PANNA? Erameediajuhid pakuvad välja, kust kahte lisamiljonit nuiav ERR saaks kokku hoida 

Erik Roose nendib, et Eesti Rahvusringhäälingule (ERR) on lisaks suurenenud elektrikuludele – detsembris kulus tavapärasest 100 000 eurot rohkem! – hoobi andnud ka inflatsioon. „Kõik sisendkulud on kallinenud. Me oleme aastaid saanud inflatsioonist vähem lisaraha. Meie eelarve on praegu 35 miljonit eurot, aga peaks olema minimaalselt 40!“ põrutab Roose, et tegelikult võiks ERR küsida poliitikutelt veelgi rohkem lisaraha.