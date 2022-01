Pokkeri tase Eestis võrreldes välismaailmaga 

Vaieldamatult on Ameerika see, mis on aastatega propageerinud seda mängu enam kui kusagil mujal. Eestisse jõudsid see alles 20.sajandi lõpul kui Nõukogude Liit lagunes. Eelnevalt olid sedasorti mängud keelatud kui põranda-alustes keldrites mängisid paljud sõdurid raha ajendusel teisi kaardimänge. 1970ndatest aastatest on korraldatud üleriigilisi pokkeriturniire kõikjal Ameerikas ning 2000ndatel aastatel hakati seda tegema ka Eestis. Tänu välismaistele koolitajatele õppisid eestlased seda mängu mängima professionaalsel tasemel.



Kuidas arenes pokkerimäng Eestis võrreldes muu maailmaga?

Peale Nõukogude Liidu lagunemist avanesid piirid kogu Lääne poolega, millest unistati juba ammu. Hasartmängude kodumaale tulemine tekkis kiirendatud tempos ning tänu lihtsatele Euroopa regulatsioonidele toodi turule nii välismaiseid portaale kui ka kodumaiseid platforme. Eestis on startup kui ka tütarfirmad on saanud luua palju erinevate suundadega ettevõtteid, keskendudes näiteks vaid roulette või pokkerimängudele.

Pokkerimängijate tippu tõusmine kiirendus eriti 2010.aastal kui veebi kaudu peetavad turniirid said tavaliseks normaalsuseks. Eestlased keskendusid treeningutele üha enam ning sõprade ringis hakkasid tekkima sõbralikud mängud ning suured turniirid. Mida enam mängiti, seda suurem oli tõenäosus, et osavõtt ülemaailmsetest turniiridest on kindel. Paljud professionaalsed pokkerimängijad alustasid koolituste pidamisega peale pandeemia algust ning tänu veebivestluste võimalustele, liitusid uute koolitustega tuhanded eestlased. Raketikiirusel liitumine tekitas korraliku laviini treeningute lehtedele kuid ka suurenesid võidud rahvusvahelistel turniiridel. Tänapäeval on tõenäoliselt kõige Moodsam mängupaik Nutz Online.



Kuulsad pokkerimängijad Eestis

Maailmatasemel mängitavate pokkeriturniiride võidufondid on võrreldes Eestiga ulmelised. Ajaloo suurim pokkerimängu võit kuulub John Cynn’ile, kes tõi 2018.aastal 2018 WSOP Main Event ürituselt koju peavõidu. Üritus toimus Las Vegases USA-s juulis kahe nädala jooksul ning kogus meedia tähelepanu aastaid hiljem. Professionaalseid pokkerimängijaid on Eestis sadu ning neist tuntum on Urmo Velvelt, kes tegutseb Barracuda 4 nime all. Tema nimele kuulub ka eestlaste seas suurim pokkerivõit.



