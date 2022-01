2022–2025: meelelahutustööstuse olevik ja tulevik 

Meelelahutustööstus toibub 2022.aastal riigi poolt kehtestatud piirangutest. Kuna riiklik toetus on väike ning ligipääs piiritletud, kaasneb kõige suurem osakaal veebi võimalustel.



Meelelahutuste võimaluste langemine kiirendub hetkel, mil riigid rakendavad tänu pandeemia ägestumisele uuesti lockdown/sulgemise süsteemi. Meelelahutusärid on sunnitud sulgema oma uksed ning füüsiliselt enam kliente ei teenindata. Kui kulud kaaluvad üle tulud ning veebis ei ole võimalik oma teenust pakkuda, sulgevad ärid oma uksed igaveseks. Järgneva kolme aasta jooksul on tõenäoline, et 13 protsenti meelelahutustööstuse ettevõtetest teatavad pankrotist ning äride müümine hoogustub. Tänu elektrihindade järsule kasvule kahaneb ka kõrvale pandud rahalised vahendid, mis kuluvad ära kiiresti „vihmaste ilmade“ katteks.