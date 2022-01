„TA VALIS PETTUSE!“ Sarmikas ärinaine tegi üheksa miljardi dollari eest tünga 

„Leia, mida sa armastad ning ära lase seda käest, ükskõik mis juhtub. Ära kunagi anna alla, mitte kunagi. Olen elav tõend sellest, et kui suudad midagi kujutleda, suudad seda ka saavutada.“ Kui Elizabeth Holmes aastal 2015 need sõnad ajakirjale Glamour lausus, näis neil olevat kaalu. Võluv blondiin, enesekindel ärinaine oli saanud miljardäriks ning teel tippu. Tema loodud ettevõte Theranos pidi olema revolutsiooniline, lubades kõigest ühe veretilga põhjal hulgaliselt analüüse, mille jaoks muidu kuluks palju rohkem aega ja raha. Kogu maailma tervishoid pidi rõõmustama selle üle, et üheainsa näputorke põhjal saab nüüd mõõta kolesteroolitaset ning diagnoosida vähki. Firma ise oli sel hetkel väärt rohkem kui üheksa miljardit dollarit.