MUREKIRI KAJA KALLASELE: maagaasi hind on seitsmekordistunud, energiaarved ületavad juba kodulaenumakseid 

„Väga suureks mureks on ka ettevõtjate ekstreemselt kõrged energiaarved. Praegune soodustus on ettevõtjatele võrguteenuse alandamise näol on 6,67 €/MWh kohta. Kui vaadata lähinaabrite aktsiisimäärasid, mis on ka hetkel kehtiva maagaasiaktsiisimäärast umbes seitse korda odavam ning võttes arvesse, et näiteks Läti valitsus on otsustanud käibemaksu määra alandada, siis Eesti ettevõtete konkurentsivõime eksportturgudel väheneb veelgi.

Seega toonitame veelkord, et Eesti ettevõtlust ei tohi praeguses kriisiolukorras ära unustada, sest kõrge maagaasi hind paneb enamiku tarbijatest väga keerulisse olukorda. Võttes arvesse, et maagaasi kõrval kasutatakse transpordis, merenduses, tööstuses ja tootmises ka veeldatud maagaasi, siis praegusel hetkel on need kliendid jäänud ilma riigipoolse toetuseta, mis on seotud võrgutasu kaotamisega. Kuna LNG hind on seotud maagaasi hinnaga ning see on võrreldes maagaasiga ca 10 €/MWh kallim, siis tuleb ka LNG tarbijatele vastu tulla ning leida võimalusi, et nad saaks osa soodustustest ja vähendada survet lõpptarbijate hinnatõusuks.“