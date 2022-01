ELEKTRI- JA GAASIARVETE HÜVITAMINE KÄIB TÄIE RAUAGA! Toetusest ilma jäänud proua: „Ühel õhtul tekkis nii suur ärevus. Ma ei saanud üldse magada!“ 

Reede lõunal on Tartu Kaubamaja energiahüvitamise punktis pea kõik lauad täis, inimesed täidavad pabereid, klienditeenindajad juhendavad. „Kas saan teid aidata?“ küsib sõbralik neiu, kui ootan sotsiaaltöötajat, kes selgitaks, kuidas taotlemisprotsess käib. Vastan, et olen ajakirjanik ja ootan. Juba on ta järgmise inimese juures ja uurib, kuidas saaks teda aidata. Hüvitustaotlusi täidavad lõunaajal just vanemad inimesed.