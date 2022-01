Raskustunne kõhus, puhitus ja spasmid. Miks need tekivad ja mida teha neist vabanemiseks? 

Kõhupuhituse ja survetunde kõige tavalisemaks põhjuseks on gaaside liigne moodustumine soolestikus. Ülemäärased gaaside hulgad lihtsalt ei leia väljapääsu ja sõna otseses mõttes survestavad ja venitavad soolestikku ning tekitavad ebamugavust ja valu. Mis on aga liigsete gaaside tekkimise põhjus? Kõige tõenäolisem on teatud toiduainete mõju. Kõige enam kipuvad seedetraktis gaase tekitama kaunviljad, aga ka mõned juurviljad (redis, kaalikas) ja kapsas. Pahanduse tekitajaks võivad olla ka õlu või gaseeritud karastusjoogid. Üheks liigsete gaaside tekkimise põhjuseks on ka õhu tahtmatu allaneelamine söömisel. Tuntud reegel „täis suuga ei räägita“ pole mitte ainult viisakusvormel, vaid kasulik tervisenõuanne.