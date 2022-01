KAARDID | RAHVASTE RÄNDAMINE: kas sinu kodukant meelitab elanikke või valgub tühjaks? 66 külas ei ela ainsatki inimhinge 

RAHVASTIKU MUUTUMINE VIIMASE AASTAGA: Mustaga on tähistatud need paigad, kus 1. jaanuaril ei elanud rahvastikuregistri järgi ühtki inimest. Punasega need paigad, kus rahvaarv viimase aastaga vähenes. Rohelisega need kohad, kus elanike arv ei muutunud või kasvas.