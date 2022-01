Täidlasemad huuled ja sile nägu ilma täitsesüstideta — jah, see on võimalik! 

Biotopix Specific Flash Instant Lifting

Küpsemas eas daamidel, aitab „wow efekti“ saavutada Biotopix Specific Flash Instant Lifting viie minutiga siluv seerum. Tegemist ei ole tavapärase noorendava kreemi või seerumiga, mida peaks pikalt kasutama, et toimet näha. Flash Instant Lifting, nagu nimigi ütleb, on efektiseerum— see tähendab, et tema eesmärk on anda eriti efektne ent lühiajaline toime (kuni 12h) näonaha pinguldamiseks. Teame omast kogemusest, et paljudel noorematelgi naistel tekib soov seda seerumit kasutada, kuid paari joonekese puhul ei ole „wow efekti“ siiski kahjuks näha. Seetõttu sobib see seerum kõige paremini just 50+ vanuses naistele.



Biotopix on Šveitsi dermatoloogi loodud noorendav sari, millest leiab kõikehõlmavad vananemisvastased tooted. Kui tihtipeale keskenduvad vananemisvastased tooted vaid näole ja dekolteele, siis tegelikult vananeb ju kogu meie keha ning Biotopix toodete seast leiab sobivaid noorendavaid tooteid erinevate kehapiirkondadegi jaoks. Nii võib öelda, et tootesarjast leiab endale midagi igaüks, olles kas kahekümnendates või juba küpsemas eas.