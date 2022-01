Tallinna Hoiu-laenuühistu – Teie raha turvasadam! 

Hoius24

Hoius24 on Tallinna Hoiu-Laenuühistu üks põnevamaid tooteid, mis võimaldab hoiuse ennetähtaegselt igal ajal lõpetada, säilitades sealjuures teenitud intressi.

Ennetähtaegse lõpetamise korral kannab ühistu hoiusumma ja kogutud intressid Teie arvelduskontole 24 tunni jooksul alates lõpetamise teate esitamisest. Sisuliselt on tegemist nõudmisega hoiusega, kuid selle vahega, et kui pangad pakuvad nõudmiseni hoiusele olematut intressi, siis Hoius24 intressimäär on 3%.

Hoius sobib eelkõige neile, kes soovivad oma säästudega osta midagi suuremat, näiteks autot või kinnisvara ja hoiavad suuremat summat oma pangakontodel. Hoius24 kaitseb sääste inflatsiooni eest ja on samas väga paindlik, võimaldades raha välja võtta avalduse esitamisest ühe ööpäeva jooksul.

Tallinna HLÜ – rahatarkade liikmete ühistu

Tallinna Hoiu-Laenuühistu on asutatud 2010. aastal ja ettevõtte osakapital on 11 tegevusaasta jooksul kasvanud ligi kolme miljoni euroni. Meie ühistu on üks suurimaid Eesti hoiu-laenuühistuid.

Ühistu liikmed usaldavad meid. Tallinna HLÜ liikmete vanus ulatub 25 kuni 85 eluaastani. Keskmised hoiustatavad summad jäävad 10 000 kuni 25 000 euro vahele, mis näitab ühistu liikmete usaldust meie vastu.