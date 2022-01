Kannik: Venemaa võib tahta Valgevenesse vägesid viia 

Kui nende kõneluste alguses kõlas rohkelt kriitikat, et lääs ei peaks nö relv oimukohal Venemaaga laua taha istuma, siis mida see nädal näidanud on? Mida oli läänel sellest kõigest võita, miks seda vaja oli?

Milliseid samme võib nüüd Venemaalt oodata? Seda rõhutati ka täna, nende kõnelustega Moskva rahule jääda ei saa.

On selge, et kui minna nõudma sisuliselt NATO laiali saatmist, siis see, kui sinuga ollakse valmis rääkima teatud tehnilistest küsimustest, siis sellega rahul olla ei saa. Mis on Venemaa valikud? Üks variant on öelda, et see, et me saame tehnilistes küsimustes läbi rääkida, on meie jaoks suur võit ja mängida seda sisepoliitiliselt niimoodi välja. Teine võimalus on alustada agressiooniga Ukraina suunal. See on suur risk, aga me ei saa seda kuidagi välistada. Kolmandad on sellised vahepealsed variandid, mis meie jaoks on ka väga riskantsed, kui Venemaa peaks siiski suutma viia oma vägede arvestatava kohalolekuni Valgevenes, mis muidugi raskendab meie julgeolekuolukorda.

Kas see võiks olla üks reaalne stsenaarium, et Venemaa päriselt viib täiendavad väed Valgevenesse ja kas lääs võiks põhimõtteliselt sellega omamoodi kompromissina rahul olla? Et vähemalt ei tungi Ukrainasse ja vähemalt ei pea minema NATO sõtta.

Ma arvan, et lääs ei ole sellega rahul, kui see juhtub. Ma arvan, et sellisel juhul on meie vaatevinklist igal juhul vajalik täiendavate NATO üksuste kohalolek Eestis ja Balti riikides, et meie julgeolekupositsiooni parandada. Kas see on reaalne stsenaarium? Jah, paraku on. Aga ma usun, et siin ei ole viimast sõna öelnud ka Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka, kes on aastakümneid suutnud seda stsenaariumit vältida. Kuigi ta positsioon on praegu nõrgem kui varem, üritab ta seda kindlasti jätkuvalt vältida.

Millist toetust vajab praegu reaalselt Ukraina, arvestades võimalikku kõige mustemat stsenaariumit ja milline on see toetus, millele Ukraina tegelikult loota saab?