Tõhus treeningprogramm oma imuunsüsteemi tugevdamiseks – beetaglükaanid 

Praegusel ajal on meie kõigi immuunsüsteem pideva surve all. Lisaks viirustele kahjustavad ja nõrgestavad seda ka stress, erinevad ravimid, alkohol, toksiinid…

Teadlased kindlaks teinud, et immuunsüsteemi normaalne talitlus mitte ainult ei kaitse meid haigustekitajate eest, vaid on äärmiselt oluline ka vaimse tervise säilitamise seisukohalt. Immuunsüsteemi ja peaaju rakkude vahel on püsiühendus, mis vahendab pidevalt signaale mõlemas suunas. Juhul kui immuunsüsteem ei tööta korralikult või on üle koormatud, tekivad tujulangus, rõhutud meeleolu ja depressiivsus. Sama toimib ka vastupidises suunas: juhul kui me kannatame stressi all ning oleme vaimselt väsinud, ei suuda immuunsüsteem meid tõhusalt kaitsta.

Seepärast on väga oluline leida tõhusaid ja ohutuid vahendeid immuunsüsteemi tugevdamiseks –eriti praegusel nakkusohtlikul ajal. Veelgi parem oleks, kui need vahendid samas toetaksid ka meie närvisüsteemi ja aju talitlust. Viimastel kümnenditel tehtud arvukate uuringute tulemusena ongi leitud just nimelt selline looduslik vahend – beetaglükaanid.

Uus ja efektiivne looduslik immuunsüsteemi tugevdaja – beetaglükaanid.

Beetaglükaanid on taimset päritolu ahelmolekulid, mis meie seedetraktis ei lagune. Beetaglükaane on põhjalikult uuritud ning on tehtud kindlaks, et nad on väga tõhusad looduslikud immuunsüsteemi talitluse toetajad. Samuti on täpselt teada nende toimemehhanism.

Beetaglükaanid on täiesti ohutud, kuid organismi sattudes tekitavad nad immuunvastuse – sama moodi, nagu näiteks viirused. Organism reageerib neile samuti nagu haigustekitajatele: ta rakendab tööle imuunsüsteemi, et soovimatut sissetungijat kahjutuks teha. Teisisõnu, beetaglükaanid aktiveerivad ja „treenivad“ imuunsüsteemi, parandades valmisolekut anda vastulöök erinevatele haigustekitajatele: viirustele ja bakteritele.

Beetaglükaanide kõige olulisemaks omaduseks on organismi immuunvastuse aktiveerimine, mis loob tõhusa kaitsesüsteemi haigustekitajate vastu.