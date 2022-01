Kindel: kahe noore armunu surma põhjustanud autojuht ei rääkinud telefoniga 

Kuigi juba septembri algul ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Silva Rood, et pole alust arvata, et avarii põhjustanud naine oleks juhtimise ajal telefon kasutanud, lisas ta toona, et spetsialistid kontrollivad juhi telefoni täiendavalt. Liiklusõnnetuse uurimiseks alustatud kriminaalasi on veel kohtueelses menetluses, kuid Rood kinnitab täna, et autojuht ei rääkinud õnnetuse toimumise ajal telefoniga. Kahe noore elu nõudnud avarii põhjustas möödasõit. Õnnetuskohal on lubatud suurim kiirus 90 km/h, kõnealune Tõrvandi-Roiu-Uniküla asfalttee on peamaanteedest kitsam. Saatuslikul õhtul oli hea nähtavus.