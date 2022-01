Juhtkiri | PERHi pidu kuulutab piirangute lõppu? 

Kuid meedikute pidu võib vaadata ka teise kandi pealt – kas on vastutustundlik pidada nakatumisplahvatuse künnisel pidu, kui nappus ei või tulla mitte ainult voodikohtadest, vaid lisaks ka arstidest-õdedest, kui peo tulemusel puhkeb haiglaülene nakkuskolle? Elu on näidanud, et isegi tõhustusdoosi saamine ei anna garantiid nakatumise vastu. Peaminister Kaja Kallas rääkis äsja, et päevaste nakatumiste arv võib kerkida 6000-ni, kui aga paika peab Maailma Terviseorganisatsiooni prognoos, et lähima kahe kuuga nakatub üle poole Euroopa rahvastikust, kerkib päevaste nakatumiste arv meil üle 10 tuhande.

Muidugi on juba mitmendat aastat koroona eesrindel võitlevad meedikud igati ära teeninud lõõgastava ja akusid laadiva energiapeo. Kuid samamoodi on koroonast ja sellega kaasnevatest piirangutest eriti just vaimselt väsinud kogu elanikkond. Praegu aga oleme kummalises olukorras, kus politsei jahib ja trahvib nii ühistranspordis kui kaubanduskeskustes maskide valesti kandjaid, kuid arstid otsustavad samal ajal pidu pidada.