VIDEO JA FOTOD | Joala mälestusmärgi eestvedaja Aaltonen: „Ma arvan, et see on viimane kord, kui ma seda näen.“

„Ma arvasin, et monumendisõjad Eestis on läbi saanud, aga siin me nüüd oleme,“ ütleb kirjanikuhärra Justin Petrone tabavalt neljapäeval Viljandis Posti tänava skvääris korraldatud häppeningi kohta. Töömehed on pugenud Jaak Joala mälestusmärki varjavasse kasti ja lasevad elektrilistel kruvikeerajatel ragiseda. Toimuvat on silmitsema jäänud tubli mitukümmend uudistajat. Kaks turvameest peletavad uudishimulikke kraanaga varustatud veoautost eemale. Kõike seda jäädvustavad kaks tosinat objektiivi, nii proffidele kui ka asjaarmastajatele kuuluvat.