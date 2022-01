President Karis kohtus NATO peasekretäri ja Belgia kuningaga 

Eesti mängib eluliselt tähtsat rolli NATO küberturvalisuse vallas, sõnas Stoltenberg kohtumisele järgnenud ühisel pressikonverentsil. President Karis rääkis omalt poolt, et keegi ei taha enam tagasi aega, kus suured riigid väiksemate saatust otsustavad, röövides neilt õiguse eksisteeridagi. Karis rääkis, et nad arutasid Stoltenbergiga ka olukorda Ukrainas ning et nad mõlemad kinnitavad alliansi tugevat toetust Ukrainale, seda mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.