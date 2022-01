ÕL VIDEO | PÄEV KOROONATELEFONIL: „Millist tõhustusdoosi pean tegema, et surma ei saaks?“

„Mul on suur mure,“ puistab südant Eesti mees, kes on valinud häirekeskuse riigiinfo numbri 1247. Ta kirjeldab, kuidas sai kutse koroonavaktsiini tõhustusdoosile ning kuidas see on tekitanud temas kabuhirmu. Esimese AstraZeneca doosi järel andis tal enda sõnul süda tunda, kuid kolm ja pool kuud pärast teist doosi sai ta infarkti. „Ma olen 36aastane! See on absurd!“