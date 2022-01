Seisukoht | Mina, elektribörsispekulant! 

Kõige olulisem - kui tahan, siis ma ostan näiteks Tesla aktsiaid, kui mul hetkel vaba raha ei ole, siis ei osta. Ja mu elukvaliteet ei lange oluliselt, kui ma mitte kunagi mitte ühtegi aktsiat ei osta. Elektrit ma pean ostma. Mul on maal maja, kus 2005. aastal elektrit ei olnud. Alguses oli romantika, küünlad, idüll. See asendus kiirelt sellega, et autos sai käia telefoni laadimas, soetatud sinna generaator, akud ja nüüd, kuna võrku sinna ei tule, toodame ise oma elektri. Normaalset elu elektrita ei ole - vett ei ole, sest pump ei käi. Linnas ei ole isegi võimalik kuskilt kaevust vett ämbriga võtta. Elektroonika, söök, valgus, soe - kõik vajab elektrit.

Kui ma tunnen ennast erilise spekulandina, siis ma üritan aktsiaid osta turuhinnast madalamalt. Aegajalt õnnestub, kui keegi müüa soovib. Kui veab, siis saab mõne aktsia eriti soodsalt, kui müüja on müügiorderisse hinna kirjutamisel mõne nulliga eksinud. Elektrihinna üle puudub mul igasugune otsustusõigus, ma võin öelda, et ma tahan odavamalt osta ja mõni tootja võib tahta isegi soodsamalt müüa, kuid börsihind on ikka viimase kõige kallima pakkumise kohane. Pole üldse lahe.

Ja siis, kas keegi on kuulnud aktsiate hinnalaest, nagu näiteks elektribörsi hinnalagi 3000 eurot MWh? Tesla aktsia võib raketina taevasse söösta ja nii on.

Õnnelikud on need, kel hetkel on kehtiv fikseeritud hinnaga pakett. Kui see 12-36 kuud, milleks hind fikseeriti lähiajal läbi saab, mida te uueks hinnaks pakute? Hetkel soodsam börsipakett hinnavõrdlusportaalis oli keskmisel 37.34€/kuus, fikseeritud hinna pakett 37.06€/kuus. Ega elektrimüüja saa lõpmatult börsilt kallilt elektrit osta ja siis seda odavalt müüa. Seetõttu ongi paljud valinud börsihinna, sest ajalooliselt on nii soodsam. Ja ilmselt kui täna hind fikseerida, on börsihind samas suurusjärgus.