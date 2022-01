Irja Lutsar | Testimise strateegia vajab uut lähenemist 

Lihtsalt huvi pärast testide tegemine on kasutu ressursi raiskamine. Kui tegu on haigusega, mille vastu ravi pole (enamus viirushaigusi) ja millel on hästi kirjeldatud kliiniline pilt või kui on olemas epiidside, siis võib diagnoosi panna kliinilise pildi alusel. Nakkushaigel soovitatakse koju jääda kuni sümptomid kaovad või on oluliselt leevenenud. Läbi aegade on selline lähenemine olnud ratsionaalne ja pragmaatiline ning ka majanduslikult vastu võetav.