VIDEO | Kaja Kallas: kalli elektrihinna hüvitamise meetmed vaadatakse üle järgmisel nädalal

Koroona kohta ütles Kallas, et tipupäevadel võib koroonaga nakatunute hulk ulatuda varsti 6000-7000 inimeseni päevas. Kuigi omikroni peetakse leebemaks tüveks, siis endiselt on liikvel ka delta-tüvi. Hiidlainet arvesse võttes on mõistlik käituda vastutustundlikult.

Valitsus kiitis heaks vabakutselistele loovisikutele loometoetuse maksmise jätkamise. Toetus tagab neile miinimumsissetuleku ja sotsiaalsed tagatised, eelkõige tervisekindlustuse.

Heakskiidu sai ka patsiendikindlustuse ja vaktsiinikindlustuse süsteemi eelnõu.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et kahjuks pole koroonakriis veel läbi. Kiige sõnul pole mõeldav, et koroonakriisi ajal tervishoiuasutused kulusid kärbiks. Kokkulepet otsitakse haigekassa nõukogus ja valitsuses, et milliseid energiatoetusmeetmeid oleks veel vaja.

Kiik ütles, et tõhustusdooside tegemise tempo on veidi kiirenenud võrreldes pühadeperioodiga.

Arvamus, et omikron on leebem tüvi, ei tohiks meid uinutada: haiglates on endiselt üle 200 Covid-19 patsiendi. Samuti ei tea me, milline on järgmisena leviv tüvi.