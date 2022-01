OTSE | Kaja Kallas: kalli elektrihinna hüvitamise meetmed vaadatakse üle järgmisel nädalal

Peaminister Kaja Kallas rääkis, et energiaturu arengute tähe all möödus valitsusel terve hommikupoolik. Räägiti kitsaskohtadest, et miks meil ei ole rohkem tootmisvõimsusi turul ja mida teha, et hinnakõikumised poleks nii suured. Mureks on looduse ja energeetika kooseksisteerimine, planeeringute kestus, kohalike omavalitsuste motivatsioon ning projektide finantseerimine.