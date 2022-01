Mart Soidro | Mis saab lepingust Ühtse Venemaaga? 

Foto: TH

4. jaanuaril pidas keskkriminaalpolitsei kahtlustatavana kinni endise siseministri Ain Seppiku koos poegade Siimu ja Suleviga, keda kõiki kahtlustatakse altkäemaksu andmises. Kahtlustuste järgi lubati altkäemaksu enam kui 100 000 eurot, millest 25 000 oli üle antud, teatas keskriminaalpolitsei. „Tegemist on tavalise pankrotimenetluse käiguga, kus suheldakse halduriga ja tema tegevus tasustatakse,” selgitas Seppik Delfile (6.01.2022). Tohoh! Seppik jättis oma lühikommentaaris mulje, et tegemist on tavalise asjaajamise ja tühise summaga, mitte 25 000 euroga. See ei ole sugugi väike raha, see on ju sel talvel suure majapidamisega kodaniku kogu kütteperioodi elektriarve!