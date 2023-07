ÕL ARHIIV | MILJARD EUROT RIIGIABI LÄKS TUULT PÜÜDMA: Estonian Air ja Porto Franco on köömes, võrreldes hiigelsummadega, mida on saanud elektritootjad!

Keda me maksumaksja rahaga poputame, kelle aga ilma jätame? Avalik huvi riigiabi jagamise vastu on vaieldamatu. Keegi saab, aga keegi jääb ilma. Saaja saab konkurendi ees eelise. Riigiabi jagades on läbimõtlemine ja läbipaistvus kohustuslikud. Läbimõtlematuse poolest meenuvad hoobilt Estonian Air, mis läks 85 miljoni eurosele riigiabile vaatamata pankrotti, ning Porto Franco, millele eraldatud 39,4 miljoni eurone laen jõudis vähem kui poole aastaga suure korruptsioonikahtluse keskmesse.

Riigiabi läbipaistvuse pool on seni varju jäänud. Pealtnäha on avalikkusel võimalik seda lihtsalt kontrollida. Rahandusministeeriumi vastutusel on riigiabi ja vähese tähtsusega abi register. Põhimääruse järgi peab see tagama arvestuse riigiabi andmise ja kasutamise üle nii ministeeriumile endale, kes omakorda valgustab Euroopa Komisjoni ja valitsust, kui ka igale kontvõõrale. Vabalt, koos nimedega, on ligipääsetavad isegi sellised summad, mis on makstud füüsilistele isikutele.

Ehkki riigiabi otsuste ja väljamaksete kajastamine avalikus registris lonkab, on üks siiski ilmne ja vaieldamatu.