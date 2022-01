MILJARD EUROT RIIGIABI LÄKS TUULT PÜÜDMA: Estonian Air ja Porto Franco on köömes, võrreldes hiigelsummadega, mida on saanud elektritootjad!

SUUREMAD ABISAAJAD: Estonian Air läks 85 miljoni eurosele riigiabile vaatamata pankrotti ning Porto Francole eraldatud 39,4 miljoni eurone laen jõudis suure korruptsioonikahtluse keskmesse. Elektritootjatele makstud toetustega võrreldes on need miljonid aga köömes.

Kes, kellelt, mille eest ja kui palju on saanud riigiabi? Pankrotistunud Estonian Air ja eelmisele valitsusele surmahoobi andnud Porto Franco kahvatuvad, kui vaadata elektri- ja soojatootjaid. Riigiabi registris kajastuvast 4,1 miljardist eurost on nende kätte jõudnud enam kui miljard! Valitsev retoorika ütleb, et kõrgete elektrihindade põhjus ei ole mitte liiga palju, vaid liiga vähe rohepööret. Kas miljardist on siis veel vähe?!