Just see on üks põnev nipp koduse heaolu loomiseks! 

Teekultuur ja tseremoniaalsed serveerimise viisid on erinevad ja nende õppimine võtab aastaid. Aga alati saab kuskilt alustada. Tee puhul on olulisim vee kvaliteet, kuna 99% teest on vesi. Juba koos allikalkäik võib anda suhtele värskema noodi, suurema ühenduse loodusega. Oleks imeline, kui kodus on teekausid (ilma sangata), siis saad hoida kaussi kui ringjat sümbolit kahe käega, et kehamälu saaks ka aru- ahhaa, proovime tunnetada keset. Vali teed juues võimalusel alati puhas ja lahtine tee.

Ütlen tihti inimestele, kes teetseremooniale jõuavad, et „Sa ei pea midagi tundma. On lihtsalt üks väga eriline tee ja väga eriline Sina ja väga eriline ruum ja väga eriline elu, milles elada…aga muud erilist ei olegi!“ Loomulikult on see aeg iseendale. Sõna meditatsioon ei pea kartma— see on meelelt maha tulemine, iseendas puhkamine, et saaksid siis taas parem iseendana olla, parem lapsevanem, parem partner, parem töökaaslane. Me peame oskama teadlikke pause võtta, et vaikuses virguda. Siis on meel palju selgem ja helgem, rohkem jõudu ja ideid. Tõesti, väga paljude edukate trikk on meditatsioon. Tee on selleks imeline võimalus.