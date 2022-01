Kohus õiguskaitset ei andnud: vaktsineerimata politseimajor lasti lahti  

Politsei-ja piirivalveametis on kehtestatud kõikidel teenistuskohtadel töötamise tingimuseks vaktsineeritus Covid-19 haigust põhjustava viiruse vastu. Politseimajor esitas novembris Tallinna halduskohtule kaebuse, milles palus keelata PPA-l tema teenistusest vabastamine ning kohaldada esialgset õiguskaitset. Teenistusest vabastamise korral ei tekiks tal õigust väljateenitud aastate pensionile. 12. novembril kohaldas Tallinna halduskohus 30 päevaks ajutist õiguskaitset ja jättis 12. detsembri määrusega rahuldamata taotluse esialgse õiguskaitse pikendamiseks. 23. detsembril vabastas PPA piirivalveosakonna laevastiku kaldateenistuse grupi juhtivpiiriametniku politseimajori teenistusest. Viimane pöördus Tallinna ringkonnakohtusse paludes halduskohtu määrus tühistada ja rahuldada tema esialgse õiguskaitse taotlus. Tallinna ringkonnakohus jättis määruskaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus leidis, et esialgse õiguskaitse taotlus tuleks jätta rahuldamata mh siis, kui kaebaja oleks juba esitanud kaebuse PPA 23. detsembri käskkirja tühistamiseks. Seda põhjusel, et esialgse õiguskaitse abinõu võiks oluliselt kahjustada väga tungivat avalikku huvi tagada PPA võimekus igas olukorras täita oma ülesandeid sisejulgeoleku tagamisel ning seejuures on kaebuse eduväljavaated pigem kasinad, sest politseiametnike kaudse vaktsineerimiskohustuse proportsionaalsus ei tekita tõsiseid kahtlusi, kuna sellel on äärmiselt kaalukas eesmärk ja puudub hetkel tõhus alternatiiv ning koroonavastase kaitsesüsti nõudega kaasnev põhiõiguste riive on mõõdukas.