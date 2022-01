Sajakonnast pagulastest läks Eestis tööle 80  

Eesti on 2015.–2017. aasta Euroopa Liidu ümberasustamise ja ümberpaigutamise rändekava raames vastu võtnud 213 inimest, kelle päritoluriigid on Süüria (181), Iraak (24), Eritrea (6) ja Jeemen (2). Maksu- ja Tolliameti andmetel töötavad täiskohaga praegu 80 täiskasvanut ja ei tööta 87 täiskasvanut, selgub siseminister Kristian Jaani vastuses riigikogulasele Jaak Valgele. Viis inimest õpib kutsehariduskoolis ja kaks ülikoolis. „134 on lapsed, kolm inimest on pensioniealised ja 14 naist kasvatavad kodus alla 2-aastast last,“ märgib minister. Kokku omas mullu 1. oktoobri seisuga kehtivat elamisluba 295 rahvusvahelise kaitse saajat.