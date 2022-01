Eesti uudised ÜKSIKEMA ELEKTRIŠOKI VALIKUTEST: valik on lihtne, kas toit või elekter! Arvo Uustalu , täna 19:05 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

PEA PÜSTI: Aljona ütleb, et peamine on pead mitte norgu lasta ning lisab muiates, et pealegi on suremine tänapäeval kallis lõbu. Foto: Aldo Luud