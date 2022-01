Juhtkiri | Lonkav valitsus 

Peaminister selgitas riigikogu infotunnis, et ega kõik pensionärid ei ole abivajajad. „Minu vanemad on pensionärid, nemad ei ole abivajajad,“ lisas ta. Braavo. Tõesti on pensionäre, kes abi ei vaja. Aga näiteks maksuametist saab kätte 2020. aasta tulude deklareerimise andmed. 163 000 maksumaksjatest deklareeris maksutulu alla 6000 euro aastas. Umbes 60% maksumajatest teenis aastas alla 14 400 euro ehk 1200 euro kuus. Vihjeks veel ‒ maksuamet teab päris täpselt, kui palju iga inimene teenib.

Selle asemel, et valitsus koos reaalselt mõtleks, mida teha, nokitseb igaüks eraldi. Keskerakonna klassika on jagada ideid meediaga enne, kui neid partnerile tutvustada. Reformierakonna stiil on öelda, st nemad on kõige targemad ja teised ei saa asjadest aru.

Selliselt meenutavad Keskerakond ja Reformierakond toriseval ja teineteisest juba ammu tüdinenud abielupaari, keda hoiab lahutusest vaid mõni ühiskohustus, olgu selleks siis pangalaen või laps, kellele ei taheta halba uudist teatada. Ajast, mil suhtes oli kirge, millest sündis midagi fantastilist ja millest said kõrvalseisjad energiat, pole enam midagi alles.