WHO: järgmise 6–8 nädalaga nakatuvad enam kui pooled eurooplased 

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regiooni direktori Hans Kluge hinnangul võib sellise vohava leviku juures ennustada, et järgmise pooleteise-paari kuu pärast on omikroni enda nahal tunda saanud enam kui 50 protsenti eurooplastest. Kuid kas hea uudis on see, et koroonaviiruse jaoks on alanud n-ö lõpu algus?