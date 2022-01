RAHUTUSED KASAHSTANIS MÕJUTAVAD KA EESTIT! Kütusehinna tõus jõudis juba pärale, kuid see ei pruugi olla kõik 

Kasahstan on üks maailma suurimaid uraani eksportijaid. Rahutuste ajal tõusis selle hind maailmaturul kohe, sõnab transiidiekspert Raivo Vare. Lisaks leidub seal maavaradest rauda, tsinki, mangaani, kulda ja loomulikult naftat. „Uraan Eesti jaoks ei ole nii tähtis. Nafta on tähtis, see annab kaudselt tunda. Tsink, mangaan ja raud ei ole nii,“ sõnab ta ja lisab, et sellised rahutused tekitavad segadust pigem tootmisprotsessis, mis võivad tõsta hindu maailmaturul ja mõjutada sedasi ka Eestit.