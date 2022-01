Ene Pajula | Mammil on ikka rohkem küsimusi kui vastuseid 

Ilutulestikku lasti uue aasta puhul taevasse vähem kui kunagi varem, aga aasta algas siiski pauguga. Mammile helistas üks tema ammune hea tuttav, 80ndates proua ja teatas, et peab meie ühise teatriskäigu vahele jätma, sest sai 1000-eurose elektriarve. Et ta ei teagi, mida peale hakata. Valitsus on küll lubanud 80% arvest teatud tingimustel tagastada, aga omavalitsused hakkavad sellega tegelema alles kuu lõpus. Ja siis on neil ka 35 päeva aega taotluste menetlemiseks, nii et enne tuleb kaela järgmine või vaata et ülejärgmine arve, kui laekub omavalitsuse toetus.