ÕL VIDEO | HAPU KIRSS TORDIL: üüratute elektriarvete tõttu sattus ohtu legendaarne kondiitriäri. „See on ellujäämiskursus – veel ei tahaks alla anda!“ 

„Siin on tõesti väga meeldiv – aroomide küllus siin majas ja lahked naised, see sulatab 80aastase mehe hinge!“ räägib Hannes, näpus ahjusoe kirsistruudel. Veebruaris peaks pealinna üks vanemaid kondiitriärisid tähistama 30. sünnipäeva. Koroonaaeg ja hapuks kirsiks tordil veel kõrged elektriarved on aga ettevõtte sulgemisohtu seadnud. Kas legendaarsel Pagari Liisul on veel lootust?