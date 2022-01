Korras kodu, korras vaim: kodu organiseerimise ideed sujuvamaks igapäevaseks eluks 

Psühholoog Rita Rätsepp märgib, et oma kodu üle kontrolli omamine on äärmiselt oluline just ebakindlal ja äreval ajal, kuna see aitab meil end turvaliselt tunda. „Kodu on koht, kus end laadida ja turvaliselt tunda. Koht, kus sa ei pea muretsema ja saad nautida aega oma lähedastega. Mida rohkem kontrolli oma kodu üle omame, seda turvalisemalt end tunneme,“ ütles Rätsepp. Ta rõhutas, et lihtsam on lõõgastuda kodus, mis on korras ja kus ebavajalikud asjad on ära pandud ning emotsionaalselt olulised asjad esile tõstetud.

Paremini organiseeritud kodu tähendab ka rohkem aega tegeleda asjadega, mis päriselt õnnelikuks teevad ja tasakaalukana hoiavad. Uuring „Kodune elu“ näitas, et kõige rohkem teevad inimesi õnnelikuks lõõgastumine, kaaslasega kvaliteetaja veetmine, hobidega tegelemine ja üksi olemine.

IKEA sisekujundaja annab nõu, kuidas enda vaba aega planeerida nii, et see koristamisele ei kuluks.

„Lahendus on jagada majapidamistööd osadeks ja jaotada need nädala peale. Näiteks esmaspäev on pesu pesemiseks, teisipäev põranda puhastamiseks jne. Nii kulub meil igapäevasele koristamisele pool tundi, mitte nädalavahetusel pool päeva. Samuti proovi majapidamistöid mitte edasi lükata. Näiteks tee köök kohe pärast toiduvalmistamist korda. Kasuta võimalust mitu asja korraga ära teha, näiteks duši alla minnes pane pesumasin tööle. Kuid mis kõige olulisem – vabane asjadest, mis on vanad ning ei leia enam kasutust. Need saab maha müüa või annetada, et need kodus aega, ruumi ja energiat ei võtaks,“ ütles Castro.

Ta jagab nippe, kuidas kodus erinevaid tube paremini organiseerida.