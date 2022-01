Loo koju isiklik spaa ja saavuta täielik vaimne tasakaal 

Kõigepealt korrasta kodu

„Üks levinumaid harjumusi vannitoas on hügieenitoodete hoidmine vanni serval või dušipõrandal. Kui vannituba on väike, mõjub segadus veelgi intensiivsemalt. See tekitab nähtava korralageduse, lisaks on vannituba keerulisem koristada. Kiireks lahenduseks võib siin olla paarieurone vannitoa seinahoidik, mis ei nõua plaatidesse aukude tegemist, kuna need kinnitatakse iminappadega – alates hambaharjahoidjast kuni duširiiulini välja,“ ütles IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

Selleks, et väikeses kodus asjade hoiustamiseks rohkem ruumi tekitada, tuleks kasutada ära kogu seina kõrgust. Piisab vaid mõne riiuli või kapi lisamisest. Kui vannituba on väga väike, võiks ruumi maksimaalselt ehk kuni laeni ära kasutada. Astepink vannitoas tagab, et kõik on käeulatuses. Samuti ära unusta ruumi pesumasina kohal – ehk mahub sinna mõni seinakapp või rätikukuivatid?

„Kui tõesti ruumi seinakappide jaoks pole, kasuta seinu ja kitsaid kohti hoiustamislahenduste jaoks. Vaba ruum kappide vahel võib olla väga kasulik – äkki mahub sinna kitsas pesukorv? Või mahub käterätikuivati ​​nurka või vannitoa ukse taha? Konksud ja nagid sobivad suurepäraselt ka vannitoatekstiilide jaoks ning neid saab kinnitada peaaegu kõikjale. Kasuta ka vannitoa ust ja selle kohal olevat vaba ruumi, et vannituppa täiendav panipaik luua. Uksepealne jäetakse sageli tähelepanuta, kuid on ideaalne paik puhaste rätikute hoiustamiseks. Võid kaaluda ka uksele nagi lisamist, et sinna näiteks hommikumantel riputada,“ sõnas sisekujundaja.

Sisekujundaja soovitab ka hoiustamiskohad omakorda korda teha. Isegi siis, kui sul on kapp või sahtlid, kuhu saab segaduse peita, tasub asjad panna omakorda karpidesse. Aseta karpidesse valmis komplektid erinevateks olukordadeks – kodune spaakomplekt, meigiasjad, hügieenitarbed. Sedasi saad vajalikud asjad korraga välja võtta ja hiljem tagasi panna. Väikesed hoiustamiskarbid ja korrastajad on lihtne viis, kuidas sahtlites korda hoida.