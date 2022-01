„Mine või võlavanglasse!“ Kortermajade küttearved võtavad hingetuks 

„Noh, äkki nii hull ei ole,“ võtab Heli Madison siiski tuure maha dramaatiliselt hinnangult, et värske küttearvega võiks hakata juba võlavanglale mõtlema. Pärnumaa asula on Eesti vabariigis silmapaistev seepoolest, et vähemalt osa alevist saab oma sooja gaasiküttest. Ning kuna gaas on hinnas viimastel aegadel püstloodis üles vuranud, on ka küttehind Vändras üks vabariigi kallimaid.