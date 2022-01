Kaja Kallas: riik ei tooda elektrienergiat, riik ei koori, vaid üritab inimesi aidata

Peaminister tõdes, et riik ei tooda elektrienergiat, seda teevad tootjad. „Riik ei koori, riik üritab inimesi aidata, toime tulla nende elektrišokkidega, mis toimuvad igal pool üle maailma. Selles ei ole süüdi Eesti vabariik ega riik, me üritame aidata inimesi toime tulla nende hindadega,“ ütles Kallas ja lisas, et varasemalt on riik börsil olles oluliselt säästnud.