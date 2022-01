VIDEO | Ligi: riik on teinud väga halvad otsused

Ligi sõnul jagatakse toetusi praegu liiga lausaliselt ning pigem maksab riik inimestele peale, et tarbimist samas mahus jätkata, mitte ei aita neid, kellel abi tõesti vaja on, vahendas ERRi uudisteportaal.

„Toetusi võib maksta keskklassile säästmiseks, vaesematele hakkama saamiseks. Keskeltläbi ei ole see probleem kõikehõlmav, keskklass ei vaesu sellest ühest arvest,“ arvas Ligi.

Ligi sõnul on elektri vabaturul pikalt madalal püsinud hinnad pigem praeguse olukorra kurja juur ning põhjustanud selle, et vahepealsed investeeringud võimsustesse on jäänud tegemata, sest ettevõtjatel pole selleks olnud stiimulit.