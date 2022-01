Keskerakond tahab, et riik maksaks kõigil kodutarbijatel kinni poole gaasi- ja elektriarvetest 

„Elektri hinnatõus on juba jõudnud toiduainete hindadesse ning hakkab õige pea peegelduma vastu tarbekaupade ja teenuste hinnasiltidelt. Riigil on olemas võimalused elanikele abikäsi ulatada, seda nii lühiajaliste meetmete kui ka pikaajaliste lahenduste osas. Elekter ei saa olla luksuskaup. On vastutustundetu käed rüpes pealt vaadata, kuidas paljudel inimestel tuleb valida kommunaalkulude tasumise ja igapäevase toidukorvi vahel,“ lausus riigikogu fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid.