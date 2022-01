Juhtkiri | Kolmeeurose kohvi nekroloog 

Elektrihind kasvas detsembris kolm korda, toorkohvi hind on kerkinud 2019. aastaga võrreldes 50 protsenti, samas on kohvi röstimiseks on vaja kuumust, mis moodsal ajal tähendab, et tuleb kulutada elektrit. Ja see tõstab joogiks sobiliku kohvioa hinda veelgi.

Enamik ettevõtteid ei saa sättida oma tööd börsielektri hinnakõikumise järgi. Teeme kohvi öösel kell 4, sest siis on elekter odav? Erapraksist pidav hambaarst võtab vastu siis, kui börsil kukub hind alla 100 euro MWh? Paljud hooajalised asutused on talvel oma kulud juba miinimumini tõmmanud. Suvel avatud muuseumid, mille eksponaadid kannatavad, hoiavad maju nii soojad, et vesi ei külmuks, mõisahoonetes oleva kunsti säilitamine nõuab kõrgemat temperatuuri.

Ustest ja akendest sajavad kokkuhoiunipid, mis on kohati juba opakad. Käi tööl telefoni laadimas, siis on kulu väiksem. Ilusalongides on pesumasin, millega tavapäraselt pestakse teenuse pakkumiseks vajalikke rätikuid. Kui juuksur oma musta pesu tööl peseb, siis sellest võib väheneda küll tema elukoha elektriarve, kuid paljud ise tööandjana tegutsevad iluteenindajad peavad sellevõrra suurema elektriarve tasuma tööl. Raha ei tule sellest juurde, et seda ühest taskust teise tõsta. Ei tule.

Samal ajal pakub riiklik elektritootja võimalust arveid ja maksuamet võimalust makse ajatada. Mõlemaga kaasnevad krõbedad intressid ehk raskustesse sattunud eraisikul ja ettevõtjal kooritakse juba siin vinduvas kriisis ei tea mitmes nahk.