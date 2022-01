Kas tinistaja või manipulaator? Endine vallavanem veenis volikogu müüma Sangaste lossi 

PÕRMUSTAB SÜÜDISTUSE: Kaido Tambergi (vasakul) kaitsja vandeadvokaat Sirje Must (keskel) oli esimesel kohtuistungil kõige sõnakam ja ütles, et süüdistusest ei loe kuskilt välja tema kliendi seaduserikkumist. Foto: Aldo Luud

Sangaste lossi haldava osaühingu müük oli algusest peale kahtlane, sest tehingu kinnitanud notar juhtis tähelepanu asjaolule, et see võib olla vallale kahjulik, räägib Tartu abiprokurör Toomas Koitmäe. Vandeadvokaat Sirje Must põrutab vastu, et notarid teevad oma tööd korralikult ning selgitavad alati, mida tehing võib kaasa tuua. Nii algab teisipäeval kohtuprotsess Otepää ja Sangaste endiste vallajuhtide Kaido Tambergi ja Kajar Lepiku üle, mis tõotab sarnaselt teiste korruptsiooniasjadega pikaks venida.