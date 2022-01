Toomas Alatalu | Kasahstani müstiline revolutsioon 

Kui hakata homsest eilsesse minema, siis tasub teada, et Pekingi taliolümpiamängud oleksid võinud toimuda ka Almatõs – 2015. aastal toimunud hääletus oli vaid 44 : 40 pooleteisemiljardilise elanikuga riigi pealinna kasuks. Samas kui Almatõ on kõigest 19miljonilise Kasahstani teine linn, ehkki kunagine pealinn. Tasub mäletada sedagi, et eelmine EXPO toimus 2017. aastal Astanas, mis praegune kannab nime Nur-Sultan. Seda praeguse kasahhide riigi rajaja Nursultan Nazarbajevi auks, kelle käitumisest ja osast kriisis pole täit ettekujutust. Algul ju väideti, et ta on riigist lahkunud koos oma perega, järgnevalt aga kinnitati, et ta on endiselt pealinnas ja koguni aitavat president Kasõm-Žomart Tokajevil kriisi lahendada. Jääb vaid üle oodata uut infot.